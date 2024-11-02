Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonlarıyla Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonlarıyla Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarına pankartlar asarak farkındalık oluşturdu. Etkinlikler Türkiye genelinde lösemili çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için, Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarına LÖSEV pankartları asıldı.

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit; "Bilindiği üzere 2-8 Kasım tarihleri Lösemili çocuklar için farkındalık haftası olarak kutlanmaktadır. Kapadokya'dan 2 Kasım itibariyle lösemili çocuklar için uçmaya başlıyoruz. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimizi Türkiye genelinde lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerimize devam ediyoruz. Bizler bugün lösemili çocuklarımız için uçuyoruz" dedi.

LÖSEV Kayseri Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Gündoğan; "LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak, 26 yıldır tüm Türkiye genelinde vakfımıza kayıtlı 95 bini aşkın lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarımız ile ailelerine her türlü maddi manevi desteği sağlayarak çocuklarımızı hayata bağlıyoruz. Ülkemizde her yıl Kasım ayının ilk haftası LÖSEV' in öncülüğünde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak anılmaktadır. Sizleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çocuklarımızın fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacı ile hafta boyunca 'LÖSEVdeHerÇocukKahraman' diyerek kamuoyunda ses getirecek etkinlikler düzenleyip sesimizi duyurmamıza aracı olmaya davet ediyoruz. 2- 8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde çocukluk çağı Lösemi hastalığının rengi olan 'Turuncu' renk ön planda olacaktır" dedi.

Merkeze bağlı Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları; yaklaşık 45 dakika havada kalarak hem görsel şölen oluşturdu, hem de astıkları pankartlar ile lösemi için farkındalık oluşturdu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

 Kışlıkları hazırlayın, hava bir anda buz kesecek

Hava bir anda buz kesecek

 Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.