Kapadokya'da sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkanı sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonu, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.

Sıcak hava balon pilotu Kemal Kaya yaptığı açıklamada, "Bugün bu anlamlı günü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR