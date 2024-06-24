Kapadokya'da Sıcak Hava Balonculuğu: Güvenli ve Popüler Bir Sektör

Dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi haline gelen Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon pilotları 300 saatlik uçuş sonrasında ticari uçuş yapabiliyor.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da 1987 yılında yabancı firmanın tanıtım uçuşuyla başlayan sıcak hava balonculuğu, bugün günde yaklaşık 150 balonun uçtuğu ve 3 bin 700 kişinin gökyüzüne yükseldiği bir sektöre haline geldi. Tanıtım etkinliği çerçevesinde 37 yıl önce ilk kez sıcak hava balon uçuşu yapılan Kapadokya'da, 1990'da Fransız bir firma tarafından yabancı balon pilotları tarafından turistik amaçlı ticari uçuşa başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Slot Merkezi tarafından uygun hava şartlarında uçmasına izin verilen sıcak hava balonları yılda yaklaşık 220 gün uçuş gerçekleştiriyor. Bu uçuşlarda yılda yaklaşık 650 binden fazla yolcu Kapadokya'nın eşsiz ve masalsı coğrafyasını gök yüzünden izleme imkanı buluyor.

"En güvenli hava aracı"

Sıcak hava balonlarının en güvenli hava aracı olduğunu söyleyen Sıcak Hava Balon Pilot Eğitmeni Yasin Öztürk, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Pilot olmak için çeşitli aşamalar var. Bunlardan en temeli dediğimiz sağlık aşaması. Havacılıkta belli kategorilerde sağlık lisansı almamız gerekiyor. Sağlık lisansını alan öğrencilerimiz daha sonra bölgede faaliyet gösteren özel eğitim kuruluşlarına başvurarak eğitimlerini almaya başlıyor. Eğitimler kademeli olarak teorik ve uygulamalı şeklinde değişiyor Bu eğitimler yaklaşık yedi ay gibi bir zaman alıyor. Bu süre zarfında balon pilotu olan arkadaşlar ilk önce hususi balon pilot lisansını alıyor. Hususi balon pilot lisansı ile sadece kendi küçük balonlarla belli metreküp altındaki balonlarla uçabileceği sıcak hava balonları. Daha sonra ise belli kategorilerde belli balonlarda uçuşlarını gerçekleştirerek kategori geçişlerini sağlayarak en üst kategoriye kadar çıkabiliyorlar. Bir ticari balon pilotu olabilmek için ortalama üç yıl gibi bir süreç lazım. Pilotların her türlü hava şartlarını ve iklim şartlarını görmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Her hava aracının risklerinin olduğunu söyleyen Öztürk, "Her hava aracının riski vardır. Ama diyebiliriz ki; sıcak hava balonu dünya genelinde en güvenli hava araçlarından bir tanesidir. Bu hava araçlarının kendine özgü bakımları vardır. Sıcak hava balonlarında 100 saatlik uçuş sonrasında yıllık bakımları vardır. Bu bakımları yetkili bakım kuruluşları tarafından kontrol edilerek ve denetlenerek balonların uçucu elverişli hale getirilip uçmalarını sağlıyor. Riskler ise minimum düzeyde olduğu için telsiz konuşmaları ile hava bandı dediğimiz pilotlar arasındaki koordineli konuşmayla genellikle bu risk minimize ediliyor. Bir pilot adayının ticari uçuşa geçebilmek için minimum 300 saatlik bir tecrübe lazım" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR