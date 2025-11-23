Haberler

Kapadokya'da Öğretmenler Günü'ne Özel Sıcak Hava Balonu Uçuşu

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kapadokya'da düzenlenen etkinlikte 110 öğretmen sıcak hava balonlarıyla gökyüzünde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kapadokya'da, Öğretmenler için özel sıcak hava balon uçuşu gerçekleşti. Uçuşa Ürgüp'te görev yapan 110 öğretmen katıldı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ürgüp Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pasha Balloons iş birliğiyle hazırlanan organizasyonda öğretmenler, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya'nın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Sabahın erken saatlerinde Ürgüp Festival Alanı'ndan havalanan sıcak hava balonları, peribacaları üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan öğretmenler, ilk kez balona binmenin heyecanını yaşadı.

İlk balon deneyimini yaşayacak olmanın mutluluğunu dile getiren öğretmen Sümeyye Atasoy, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Bu benim ilk balon deneyimim olacak" dedi.

Öğretmenlere böyle bir imkan sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirten Okul Müdürü İzzet Erdem, "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde bizlere böyle güzel bir organizasyon yapan yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan öğretmenlerden Ayla Çınar Ceylan ise, "Şu an çok mutluyuz. Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun'a bizlere gösterdiği özen ve değerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güne özel gökyüzünde olmak çok keyifli olacak." diye konuştu.

Sıcak hava balonu pilotu Üzeyir Gardaş da özel uçuş hakkında bilgi vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günümüz için onlara özel bir uçuş gerçekleştireceğiz. Şu an Ürgüp'ten havalanacağız. İniş olarak Göreme'yi planlıyoruz. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek" dedi.

Etkinliğe Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı Atlı birlikte eşlik etti. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenler için unutulmaz bir 24 Kasım hatırası oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
