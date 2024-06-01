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Kapadokya'da Kaçak Yapıların Yıkımı Yeniden Başladı

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UNESCO'nun Dünya doğal ve kültürel miras listesine aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yeniden başladı. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

UNESCO'nun Dünya doğal ve kültürel miras listesine aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yeniden başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı, tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren, imara aykırı ve kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bugün itibariyle yeniden başladı. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, Kapadokya bölgesinde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımı tekrar başladı. Alınan karar gereği merkeze bağlı Uçhisar beldesinde bulunan bir yapı yanındaki eklentileriyle birlikte yıkılmaya başladı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda Kapadokya Alan Başkanlığı'na bağlı iş makineleri ve personelleri yıkımı gerçekleştirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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