Kapadokya'da Balonlarla Gazze Protestosu

Kapadokya'da balonlar kefiye ile havalandı

NEVŞEHİR - Gazze'de yaşanan soykırım, Kapadokya'da uçurulan kefiye desenli sıcak hava balonları ile protesto edildi. Kültür Medeniyet Vakfı Başkanı Abdullah Eren, "KÜME Vakfı olarak bugün Kapadokya'da sıcak hava balonlarına kefiyeler takarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz" dedi.

KÜME Vakfı'nca düzenlenen organizasyonda uçurulan kefiye desenli sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında bu sefer barış için süzüldü. Aralarında çok sayıda gazeteci ve fotoğraf sanatçısının da bulunduğu grubun izlediği 'barış balonları', Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekti. Barış balonlarının Türkiye'nin soykırıma uğrayan Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için havalandığını belirten KÜME Vakfı Başkanı Abdullah Eren, "KÜME Vakfı olarak bugün Kapadokya'da sıcak hava balonlarına kefiyeler takarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. Özellikle bir yıldır devem eden İsrail soykırımı çerçevesinde meseleye istemeden da olsa alışmaya başladık. Dolayısıyla konuyu farklı şekillerde gündeme getirmek bizim için çok önemli. Burada sanatın evrensel dilini kullanmak istiyoruz. Özellikle tarihi ve turistik bir yer olması açısından Kapadokya bizim için çok önemliydi. Kapadokya'da 35 balona kefiye takarak gökyüzüne uçurduk. Burada aynı zamanda farklı bir protesto sergiliyoruz. Gazze'deki çocukların, insanların sesini, nefesini, haykırışlarını balonlarla gökyüzüne ve tüm insanlığa duyurmuş olduk. İnşallah bundan sonra da Gazze'ye ilişkin çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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