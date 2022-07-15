Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı - Haberler

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Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Yerel
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Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6.

Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı

NEVŞEHİR - 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6. Yıldönümü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "Türk Bayrakları, Ömer Halisdemir, Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız" pankartları ile havalandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı. Gün doğumuyla birlikte Zelve ve Paşabağlarından havalanan Sıcak Hava Balonlarına Türk Bayrakları ile Şehit Ömer Halisdemir pankartı asıldı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Alper Çetin "15 Temmuz dayanışma milli birlik günü ve şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün Türk Bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle uçuyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.

Kaan Kayhan Kayacı ise yaptığı açıklamada "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Umarım güzel bir uçuş olur. Ömer Halisdemir'in pankartıyla uçuyoruz" şeklinde konuştu.

Balona binen yolcular yaptıkları açıklamada, "Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için kalkıyoruz, gurur duyuyoruz fazla söze gerek yok. Şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha 15 Temmuz'u bize asla yaşatmasın"

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel

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