Kapadokya Alan Başkanı'nı Cumhurbaşkanı atayacak - Haberler

Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kapadokya Alan Başkanlığı görevini "Nevşehir Valisi tarafından yürütülür" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usüllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Kapadokya Alan Başkanlığı görevi Nevşehir Valisi tarafından yürütülür ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel bundan sonra Kapadokya Alan Başkanı görevini yürütemeyecek. Yeni Kapadokya Alan Başkanı ise Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atanacak.

8 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise şöyle: "Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi." - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel