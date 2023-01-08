Kanyona düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Kanyona düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyonda dereye düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kanyona düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyonda dereye düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tarihi çarşıda İzzetpaşa camii ile Tabakhane köprü arasındaki kanyona düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kanyondaki dere yatağındaki köpeği kurtararak annesinin yanına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel