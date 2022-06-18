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Kanseri yenen çocuklar maske attı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kanseri yenen çocuklar maske attı

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor A.Ş. katkıları ile düzenlenen 'I. KANKA Çocuk Şenliği'nde kanseri yenen 30'a yakın çocuk maske attı.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor A.Ş. katkıları ile düzenlenen 'I. KANKA Çocuk Şenliği'nde kanseri yenen 30'a yakın çocuk maske attı.

Tedavi sonrası kanseri yenen çocuklar için Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar; alanda kurulan oyun parkurlarıyla doyasıya eğlenirken Spor A.Ş. personelleriyle birlikte de dans ederek spor yaptı. Kanseri yenen yaklaşık 30 çocuk, son kez taktıkları maskeyi atarak hayata 'yeniden merhaba' dedi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Musa Karakükcü; "Kansere Karşı Birlikte Derneği; kanserli çocukların tedavisini daha kolay şartlarda yapmaları için kurulmuş bir hayır derneği. Buradaki toplantımızın amacı; iyileşen çocuklarımızın maske atma törenini yapacağız. Bizim daha önceden tedavi ettiğimiz, kanserden kurtularak iyileşen çocuklarımız burada maskelerini atıp topluma karışacaklar. Bundan sonra her yıl yapmayı planlıyoruz. Bunu bir şenlik haline, KANKA Çocuk Festivali haline getirmeyi planlıyoruz. Her sene iyileşen çocuklarımızın bu şekilde maskelerini atıp topluma karışmalarını istiyoruz. Şuanda 30'a yakın çocuğumuz var. Tamamının tedavisi bitmiş, iyileşmiş ve aradan da belli bir süre geçmiş. Bu çocuklarımız şimdi maskelerini atıp normal birey gibi hayatlarına devam edecekler" dedi.

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Talas Çocuk Yerel Haberler

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