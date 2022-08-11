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Kanserden hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı

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Kanserden hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nun Suruç ilçesinde görevli Topçu Teğmen Mert Düzgün, yakalandığı kanser rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nun Suruç ilçesinde görevli Topçu Teğmen Mert Düzgün, yakalandığı kanser rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 28 yaşındayken hayatını kaybeden Teğmen Mert Düzgün, memleketi Kırşehir'in Boztepe ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Merkez Çarşı Caminde öğle namazına müteakip Teğmen Düzgün için askeri tören düzenlendi. Törene Kırşehir Vali Yardımcısı Adanan Kayık, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcileri belde ve ilçe belediye başkanları katıldı. Kılınan namazın ardından Teğmen Düzgün'ün annesi Arzu Düzgün uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Merhum Düzgün'ün cenazesi Şehit Yasin Gevrek Mezarlığında defnedildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Kırşehir Ankara Yerel Haberler

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