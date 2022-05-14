Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

Kanser hastası olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Turan Ersayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Kanser hastası olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Turan Ersayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru dualarla son yolcuğuna uğurlandı

Siirt'te görevliyken yakalandığı kanser hastalığından dolayı GATA'da tedavi görmeye başlayan Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın (26), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekar olan Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesine getirildi. Burada düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, emniyet mensupları, Ersayın'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Şambayat Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın, toprağa verildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Adıyaman, Kanser, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title