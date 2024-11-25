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Kano Macerası Facia İle Sonlandı: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi

Kano Macerası Facia İle Sonlandı: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi
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Avustralya'da kano yaparken kaza geçiren Litvanyalı turist, düşmesinin ardından bacağının kayalıklara sıkışması sonucu 20 saatlik kurtarma operasyonuyla bacağı kesilerek kurtarıldı. Akıllı saati sayesinde yardım çağrısı gönderildi.

Avusturalya'da Franklin Nehri'nde kano yaptığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağı kayalıklara sıkışan Litvanyalı Turist, kullandığı akıllı saatin yardım çağrısı göndermesi sonucu 20 saatlik operasyonun ardından bacağı kesilerek kurtarıldı.

Avusturalya'yı ziyaret eden 65 yaşındaki Litvanyalı turistin Tazmanya eyaletindeki Franklin Nehri'nde yaptığı kano macerası kötü bitti. Arkadaşlarıyla birlikte kano yapan Turist, dengesini kaybederek suya düştü. Suda sürüklenmesi sonucu bacağı kayalıklara sıkışan turist bölgede mahsur kaldı. turistin kullandığı akıllı saatin 1 saat sonra acil yardım sinyali göndermesinin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Litvanyalı turist için başlayan zorlu kurtarma operasyonu 20 saat sürdü. Turistin bacağının kesilmesine karar veren ekipler, uzun uğraşlar sonucu turisti kurtarmayı başardı. Sol bacağı kesilerek kurtarılan turistin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Turistle birlikte kano yapan 10 arkadaşı bölgeden uzaklaştırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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