Kangal köpeğini dışkısından tanımak mümkün

Uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerini dışkılarından tanımanın mümkün olduğunu söyledi.

Sivas'ın dünyaca ünlü kangal köpekleri iri yapısı, alan korumadaki ustalığı ve sahibine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Saf kangallar kafa, çene, kuyruk yapısı gibi özellikleriyle de diğer köpeklerden ayrılıyor. Kangalların en zor ayırt edildiği dönem ise yavruluk dönemi olarak biliniyor. Uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, yavru iken sokak köpeklerine benzer bir dış görünüşe sahip olan saf kangalları ayırt etmenin bir yönteminin dışkılama yöntemi olduğunu söyledi.

"30 yıllık tecrübeye dayanıyor"

Yıldız, 30 yıllık tecrübesiyle kangal köpeklerini dışkısından tanıdığını söyleyerek, "Ben yaptığım işe aşık bir adamım, yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Her gün bunlarla beraberim ve 30 yılda tecrübe edinmemek hata olur. Benim gözlerimi bağlayın, kangallarım nerede havlarsa havlasın ben size nerede olduğunu, ne için havladığını, hangi köpeğimin havladığını söyleyeyim. Örneğin yemek yemede sıkıntıları varsa nerede sancıları var, neleri eksik, neye ihtiyaç duyuyorlar bilirim. Onlar için varım. Bir dışkıdan kangal köpeğini diğer ırklardan ayırırım. Kangalın bir yapısı var, dışkı kalıbı var. Bundan dolayı bir dışkıdan kangal köpeği olup olmadığını söyleyebilirim" dedi.

"Diğer ırklara göre daha uzun, daha kopuk olmayan dışkı kangala aittir"

Yıldız, kangal köpeklerinin dışkısının diğer ırklara göre daha uzun ve kopuk olmadığını söyleyerek, "Beslenme kaynaklı da fark gösterebilir ama diğer ırklara göre daha uzun, daha kopuk olmayan dışkı kangala aittir. Daha geniş, daha uzun ve rengi belli olan dışkı kangalındır. Ben kangalın özüyle öyle bir bağlantı kurdum ki ben artık bir kangal babasıyım. Yaşam bir tecrübedir. Tecrübeyi yaşayarak oluşturursunuz ve yaşadıkça da siz tecrübe kazanırsınız. Köpeğin yemeğini suyunu verip gitmek bana göre kabul görmez, ben böyle yetiştirmem. Ben bir evlat yetiştiriyorum. Ben her sene ülkemin gen haritasına değer katıyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS