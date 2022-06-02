Kandıra Çiftçisi: "Çocuklarımız Yarı Aç Yarı Tok Şehirde Çalışıyorlar. Burada Kendi Toprağında Kazansalardı Göç Etmezlerdi" - Haberler

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Kandıra Çiftçisi: "Çocuklarımız Yarı Aç Yarı Tok Şehirde Çalışıyorlar. Burada Kendi Toprağında Kazansalardı Göç Etmezlerdi"

ANKA - Yerel
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Kandıra’da yaşayan bir çiftçi, “20 senedir bizim başımızdalar. Ben çok üzülüyorum. Zamanında çocuklarımızı bıraktık ama topraklarımızı bırakmadık. Bizi terk ettiler. Biz de hayvancılığı terk ettik. Bundan sonra kim yapacak, bilmiyorum. Çocuklarımız da köyden gittiler, onları okuttuk. Hepsi iş sahibi oldular. Yarı aç, yarı tok şehirde çalışıyorlar. Bu köyün gençleri de şehirlere gidip asgari ücretle yaşamaya çalışıyorlar. Burada, kendi toprağında kazansalardı göç etmezlerdi" dedi.

SANCAR KIZILKAYA - SEFA GARDİYANOĞLU

Kandıra'da yaşayan bir çiftçi, "20 senedir bizim başımızdalar. Ben çok üzülüyorum. Zamanında çocuklarımızı bıraktık ama topraklarımızı bırakmadık. Bizi terk ettiler. Biz de hayvancılığı terk ettik. Bundan sonra kim yapacak, bilmiyorum. Çocuklarımız da köyden gittiler, onları okuttuk. Hepsi iş sahibi oldular. Yarı aç, yarı tok şehirde çalışıyorlar. Bu köyün gençleri de şehirlere gidip asgari ücretle yaşamaya çalışıyorlar. Burada, kendi toprağında kazansalardı göç etmezlerdi" dedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Teksen Köyü'nde yaşayan bir çiftçi, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı. Çiftçi, şunları söyledi:

"Bizim değerimizi hükümetimiz bilemedi. 20 senedir bizim başımızdalar. Ben çok üzülüyorum. Biz çocuklarımızı bıraktık, zamanında; topraklarımızı bırakmadık. Ama bizi terk ettiler. Biz de hayvancılığı terk ettik. Kim yapacak ben de bilmiyorum. Çünkü çocuklarımız gitti. Okuttuk çocuklarımızı, onlar da bir meslek sahibi oldu. Yarı aç, yarı tok; şehirde de doyduklarını bilmiyorum da nasıl olacak. Benim çocuklarım mühendis oldular. Ama buralarda gidiyorlar, asgari ücretle çalışıyorlar. Evi kirada. Ama burada toprağında, yerinde kazansaydı o insanlar taşınmazdı. Taşınmaz denilen insanlar, köylerden taşındı, gitti.

Köyümüzü, evlerimizi görüyorsunuz. Buralara baraj yapılma durumu var. Bu yüzden bize imar izni vermiyorlar. Bu yüzden köye dönüp ev yapmak isteyenler gelemiyorlar. Prefabrik ev yapmak isteyenlere de devlet ceza yazıyor. Kendi toprağımızda mülteci durumuna düştük. Ev yapamıyoruz. Barınmayı da elimizden aldılar. Tarımı zaten elimizden almışlardı. Şimdi de barınma hakkımızı aldılar. Yaptığınız evi yıkarız diyorlar. Çocuklarımız köylerine dönmek istiyorlar ama onlara bile ev yapamıyoruz. Davayı da kazandık ama yine ev yapmamıza izin vermiyorlar. Burada tarım yapmak isteyene de engel olmuş oluyorlar. Önceden buralarda hep ekim yapılıyordu. Şimdi hiç ekim yapan yok."

ANKA / Yerel

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