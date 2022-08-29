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Kandilli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Yerel Haberler

Kandilli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandili Beldesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandili Beldesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenledi.

Kandilli Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çelenk koyma töreni düzenledi. Belediye önündeki tören alanında gerçekleşen törene Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kandilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Ast Subay Kıdemli Çavuş Musa Koyuncu, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Tören Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olanları rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını söyledi. Başkan Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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