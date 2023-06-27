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"Kanala düştüm" ihbarı ekipleri seferber etti

Yerel Haberler

"Kanala düştüm" ihbarı ekipleri seferber etti Samsun'un Bafra ilçesinde kanala düştüğünü söyleyerek telefonla yardım isteyen şahıs için ekipler seferber oldu.

"Kanala düştüm" ihbarı ekipleri seferber etti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kanala düştüğünü söyleyerek telefonla yardım isteyen şahıs için ekipler seferber oldu.

Olay, Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. DSİ'ye ait kanala düştüğünü söyleyerek telefonla yardım istedi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dikenle çevrili bölgede ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken kanala düştüğünü söyleyen A.Ş., bir süre sonra arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanına geldi. Ambulansa alınan A.Ş. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel

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