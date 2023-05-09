Kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı Batman'da su kanalına düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
BATMAN - Batman'da su kanalına düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman kent merkezi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan su kanalına düşen kuzuyu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kuzunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Su kanalına inen bir itfaiye eri kısa bir kovalamacanın ardından kuzuyu yakalamayı başardı. Kanaldan kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Yerel