Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı - Haberler

Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı Bitlis'te sabah saatlerinde bir binanın çatısına kanadı sıkışan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde bir binanın çatısına kanadı sıkışan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karganın kanadının çatıya sıkıştığını gören vatandaşlar hemen olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri araç merdiveniyle çatıya çıkıp kargayı sıkıştığı yerden kurtardı. Kargaya herhangi bir zarar gelmemesi için gayet dikkatli olan itfaiye personeli kargayı kurtararak doğaya bıraktı. İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel İtfaiye Bitlis Karga Yerel Haberler

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