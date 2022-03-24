Kanadalı sosyal medya fenomeni 'Yeşim Kedi' için Türkiye'ye geldi

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Yeşim Kedi" ile yaşadığı diyaloğuyla tanınan fenomen kasap, Kanada'dan kendisine sürpriz ziyaret yapan sosyal medya fenomeni Jeremy Miller'i ağırladı. Miller, 2019 yılında ölen Yeşim'in mezarını da ziyaret etti.

Türkiye'de 20 gündür bulunan, İstanbul ve İzmir'i ziyaret eden Miller, sosyal medyadan takip ettiği, Manisalı hayvansever İkram Korkmazer'i de iş yerinde ziyaret etti. Hayvansever Korkmazer'in kasap dükkanında bulunan kedisi "Sarıkız" ve köpeklerle vakit geçiren Miller, 2019 yılında ölen Yeşim isimli kedinin de mezarını ziyaret etti.

Jeremy Miller, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve muhakkak görülmesi gerektiğini söyledi. Kendisini gören Türk insanlarının sürekli olarak ikramlarda bulunduğunu söyleyen Miller, Türkiye'de vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Jeremy Miller'i ağırlamaktan büyük keyif duyduğunu belirten İkram Korkmazer, "Dünyanın öbür ucundan buraya yanıma ziyaretime geldi. Benim videolarım dünya trendlerine girdiği için oradan görüyorlar. Kanada'dan da bir hayvansever merak etmiş. Kendi sayfalarında paylaşmışlar. Türkiye'ye gelince de illa beni ve kedi Yeşim'i görmek istemiş. Kapı önündeki can dostlarımıza baktığımız için onları görmek istedi. Eşiyle burada ziyaretlerde bulundular. Türk misafirperverliğini elimizden geldiğince gösterdik. Burada çekim yaptılar. Çok mutlu oldular. Kedi Yeşim'in mezarını ziyaret ettiler. Bana sosyal medyadan da yazıyorlar. Türkiye'nin adını hayvansever olarak tanıtmak bizleri çok mutlu etti. Daha da tanıtmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA