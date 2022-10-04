Kamyonetin çarptığı adam başka bir aracın altına sıkıştı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin çarptığı yaya yaralanırken, yere düşen şahış park halindeki başka bir aracın altına sıkıştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesinde seyir halindeki Utku U. yönetimindeki 11 AAN 139 plakalı kamyonet, araçların arasından yola çıkan Metin B. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen park halindeki başka bir aracın altına yuvarlandı. Burada sıkışan şahıs yüzünden ve kolundan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.