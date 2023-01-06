Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe böyle eziyet etti

Yerel Haberler

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe böyle eziyet etti Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü.

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe böyle eziyet etti

BURSA - Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine eziyet ederek götürmeyi tercih eden sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title