Kamyon Şoföründen Sokak Hayvanlarına Anlamlı Destek

Bayburt'ta kamyon şoförlüğü yapan Yıldıray Ata, mola verdiği her güzergahta sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor. Ata, koca tenceredeki yemekle 7 yavru köpeğin ve annelerinin karnını doyurdu.

Her gittiği yere sokak hayvanları için yem ve yiyecek taşıyan Ata, Değirmencik köyü yakınlarında 7 yavru ve anne köpeği fark etti. Aracını park eden Ata, evinde hazırladığı tencere dolusu yemekle anne ve yavru köpekleri besledi.

Yüksek bir duvarın üzerinden hayvanlara seslenen Ata'nın sesini duyan sokak köpekleri, koşarak Ata'nın olduğu yere geldi. Ata, tenceredeki yemeği hayvanların yemesi için yere döktü. Yavrular yemeği yerken anne köpeğin uzaktan onları izlemesi Ata'nın da dikkatini çekti. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için fırsat buldukça yiyecek dağıtmaya devam eden Ata'nın anlamlı davranışı yürekleri ısıttı. - BAYBURT