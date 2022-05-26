Kamu şefleri 3600 ek gösterge talep ediyor - Haberler

Kamu Şefleri Platformu Adıyaman İl Temsilcisi Nihat Bilgiç, kamudaki şeflere 3600 ek göstergenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verileceğinin açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendika temsilcileri bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Kamu Şefleri Platformu Adıyaman İl Temsilcisi Nihat Bilgiç, 3600 ek göstergeye yönetici olan tüm kamudaki şeflerinde dahil edilmesi için iller ve ilçelerde görev yapmakta olan kamu şeflerinin katılımıyla sosyal medya üzerinden kamu şefleri platformu adı altında bir platform oluşturduklarını söyledi.

Bilgiç, "Bu gruplar aracılığı ile taleplerimizi yetkililere ulaştırmaya çalışmaktayız. Ayrıca her ilde bir temsilci belirleyerek illerin de kendi arasında grup kurmasını sağlayarak ülke genelinde birlikteliği sağladık.

Kurulmuş olan bu platformda üst kurul oluşturulmuş, oluşturulan bu kurul üyelerimiz taleplerimizi iletmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ile yüz yüze görüşme yaparak 3600 Ek göstergeye tüm şeflerin de dahil edilmesi talebi iletilmiştir. Bakanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel