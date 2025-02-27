Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler

İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler

Kamu Hastanelerinin Hizmet Kalitesi İçin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kamu Hastanelerinin Hizmet Kalitesi İçin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hastane başhekimleri ve sağlık yöneticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Hastane Başhekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimleri ile hastane hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunum ile başlayan toplantıda, Aydın'da hizmet veren kamu hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin MHRS kapasite, muayene ve talep sayıları, acil servis organizasyonları ile doğum verileri ele alınarak vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü otomotiv firmasında vergi kaçakçılığı skandalı
img

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
img

İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.