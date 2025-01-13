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Kamu Çalışanları Yüzde 11,54'lük Zamı Protesto Etti

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Kamu çalışanları, maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zamma karşı yurt genelinde iş bıraktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğunu hatırlatarak, bu zammın emekçilerin yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti.

(ANKARA)- Maaşlara Yüzde 11,54'lük zamma karşı iş bırakan kamu çalışanları, yurt genelinde eylem yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, yüzde 44,38'lik yıllık enflasyon oranının, çarşıda, pazarda yaşanılan gerçeklerle asla bağdaşmadığını söyleyerek, "Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 11,54 gibi trajikomik bir zam uygulamak, alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir" dedi.

2025 yılı için memur maaş zammı oranının yüzde 11,54 olarak belirlenmesinin ardından zam oranına tepki gösteren kamu çalışanları, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları (BASK) üyeleri, Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'nda, Bilecik'te Eğitim İş Sendika Binası'nda, Düzce'de Anıtpark'ta, Manisa Soma'da Millet Bahçesi önünde, Samsun'da Cumhuriyet Caddesi'nde, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde, Tokat'ta Taş Köprü'de, Malatya'da Emeksiz Üst Kavşağı'nda, Rize'de Valilik önünde, Kars'ta Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Trabzon'da Meydan Parkı'nda, Osmaniye'den Devlet Bahçeli Meydanı'nda ve Artvin'de merkez ve Hopa'dan iktidara seslendi.

Edirne'deki basın açıklamasında meydana konan emeklinin, memurun ve iktidarın sembolik tencereleri dikkat çekti. Emeklinin tenceresinde taş, memurda un ve yağ, iktidarda ise manda sucuğu yer aldı. Kars'ta ise KESK'e bağlı sendikalar, davullu zurnalı yaptıkları basın açıklamasının ardından TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü kapısına siyah çelenk bıraktı.

"Zamlarla mücadele etmek neredeyse imkansız hale geldi"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, art arda gelen zamlarla mücadele etmenin neredeyse imkansız hale geldiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 44,38'lik yıllık enflasyon oranı, çarşıda, pazarda yaşadığımız gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Halkı yanıltan bu sahte rakamlarla bizleri sefalete mahküm etmeye çalışanlara karşı susmayacağız! Yalanlarla örülmüş bu sistemin illüzyonunu reddediyoruz ve emeğimizin onurunu korumak için mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 11,54 gibi trajikomik bir zam uygulamak, alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir. Üstelik bu hakaret yalnızca kamu emekçilerini değil, toplumun geniş kesimlerini de derinden yaralamaktadır. Ekonomik krizle her gün biraz daha ağırlaşan hayat koşulları, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma gelmemize yol açmıştır. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak, bu düzenin sürdürülemez olduğunu haykırıyoruz.

"Ülkemizde kira artışları, artık vatandaşların barınma hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır"

Artık zamlar, sıradan bir haber olmaktan çıkıp emekçilerin günlük yaşamını alt üst eden bir gerçekliğe dönüşmüştür. Market raflarından temel ihtiyaçlara, faturaların her kaleminden ulaşım ücretlerine kadar fiyatlardaki artışlar, emekçilerin cebine her gün biraz daha yük bindiriyor. Kamu emekçileri, maaşlarını hangi ihtiyaçlarına yetiştireceklerini şaşırırken, art arda gelen zamlarla mücadele etmek neredeyse imkansız hale geldi. Ülkemizde kira artışları, artık vatandaşların barınma hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır. Ortalama konut kira bedeli asgari ücret düzeyine ulaşmış, kamu emekçileri kirasını ödeyebilmek için adeta öğrenciler gibi ortak ev tutmaya mecbur bırakılmıştır. 2025 yılına, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yüzde 30'luk asgari ücret zammı, memur emeklilerine reva görülen yüzde 11,54'lük sefalet artışı ve işçi emeklilerine verilen yüzde 15,75'lik zam ile girdik. Bu zamlar yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu açlığa mahkum etmektir. Bu kölelik düzeni ile hayatta kalmak mümkün değildir."

Kamu Çalışanları Yüzde 11,54'lük Zamı Protesto Etti
Kaynak: ANKA / Yerel
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