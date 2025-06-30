Kamu Birliği Konfederasyonu Artık 'Devlet Memurları Konfederasyonu' Olacak

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun adı 'Devlet Memurları Konfederasyonu' olarak değiştirildi.

İki gün önce gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul ile Kamu Birliği Konfederasyonu, ismini Devlet Memurları Konfederasyonu olarak değiştirdi. Aynı zamanda konfederasyonun logosu da yenilendi. Kurulda güven tazeleyen Osman Kaya ve ekibi, yeni dönemde daha başarılı ve güzel işlere imza atacaklarını vurguladı. Konfederasyonun üye sayısını 106 bine ulaştırarak Türkiye'de en hızlı büyüyen konfederasyon olduğu belirtildi. 5'inci sıraya yerleşen konfederasyonun hedefinin toplu sözleşme masasına oturmak ve memurları en güçlü şekilde temsil etmek olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, siyasetten uzak, bağımsız ve yeni nesil sendikacılık vurgusu yapıldı. Devlet Memurları Konfederasyonu, Türkiye'deki memurların haklarını savunma ve çalışma koşullarını iyileştirme misyonunu bu yeni kimliğiyle daha da güçlendirerek sürdüreceğini bildirdi. Kaya, insani yaşam endeksi uygulanması ve gerçekçi zam oranlarının artık hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada memurların borç içinde olduğu ve geçim sıkıntısı yaşadığına vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan önce acilen maaş artışı ve refah payı talep edildi. Bu talepleri güçlü bir şekilde ifade etmek için 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da TBMM karşısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon oranını açıklamasının akabinde bir basın açıklaması düzenleneceği, memurların hakkı olanı alana kadar bu mücadelenin süreceği kaydedildi. - ANKARA