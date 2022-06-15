Kamu Başdenetçisi Malkoç: '(Ege Denizi'ndeki geri itmeler) Gördüğümüz manzara çok kötü'

Kamu Başdenetçisi (Ombdusman) Şeref Malkoç, 'Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'na ilişkin, "Gördüğümüz manzara çok kötü. İnsanın içini burkan ve yaralayan bir husus" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'de bulunan yabancı ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla kamuoyuna açıklanacak olan 'Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun detaylarını Kamu Başdenetçisi Malkoç anlattı. Türkiye'nin özellikle Suriye iç savaşından kaçarak Avrupa'ya göç etmek isteyen insanların güzergahında olduğunu söyleyen Malkoç, "Türkiye üzerinden, özellikle Ege Denizi'nden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya göç etmek isteyen insanlar var. Yunanistan'ın bu insanlara tutum ve davranışı son derece sert, yıkıcı ve uluslararası hukuka aykırı tutumlarını görüyoruz. Bu Edirne sınırında Meriç'te de böyle, özellikle Ege Denizi'nde de böyle. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bir hak arama kurumu. Zorda kalan, darda kalan, hakkını arayan insanların müracaat ettiği bir kurum. Bize bu göç mağdurları da müracaat ediyor. Bunların müracaatları epey bir yekün teşkil ediyor. Biz de arkadaşlara bunların uğradığı haksızlıkları, kötü muameleleri tespit eden bir rapor hazırlayalım dedik. Bu açıdan Edirne'de, Aydın'da, Ankara'da, İzmir'de geri gönderme merkezlerinde ve sahillerde araştırma ve inceleme yaptık. Gördüğümüz manzara çok kötü. İnsanın içini burkan ve yaralayan bir husus" dedi.

"İNSANLIĞIN ONURUNU ZEDELEYECEK İŞLER YAPIYORLAR"

Göç etmek isteyen insanların mağdur olduğunun altını çizen Malkoç, "Bu insanlar denize gidiyor. Denize giderken bir sal ile bir bot ile gidiyor. Umuda gidiyor, ölüme gidiyor ama ölümü göze alarak gidiyor. Bu ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerekiyor. Çok açık bir şey gördük. Özellikle Yunanistan'ın yetkilileri, bunların içerisinde sivil olarak giydirdikleri askerler ve polisler de var. Bu insanlara çok kötü davranıyorlar. Yunanistan'a geçtikten sonra bunları botlara, kayıklara bindiriyorlar, botlarını delip Türkiye'ye doğru bunları itiyorlar. İnsanlığın onurunu zedeleyecek işler yapıyorlar. O gariban insanların elini bağlayıp denize atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN KENDİ TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

Yaşanan geri itmelerin tespit edilmesi için ve kayda geçirilmesi için böyle bir raporun hazırlandığını da belirten Ombudsman Malkoç, "Bu bahsettiğimiz olumsuzlukları yaşayan insanlarla yüz yüze görüştük. Onlarla mülakat yaptık. Onları denizde kurtaran sahil güvenlikle, jandarmayla, polislerle görüştük. Yunanistan'ın kendi tarihine kara leke olarak geçecek bu insan hakları ihlalinde bizi daha da üzen Avrupa'nın bu konuda görevlendirdiği Frontex diye bir kurum ve elemanları var. Maalesef bunlar da çoğu zaman Yunanların vahşi tutumuna ya göz yumuyorlar ya da ortak oluyorlar" şeklinde konuştu.

"BU OLAYI DÜNYADAKİ VİCDAN SAHİBİ İNSANLARA İLETMEK GEREKİYOR"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, hazırlanan rapor ile ulaşmak istedikleri hedefleri şöyle açıkladı:

"Birinci hedefimiz, Yunanistan karadan ve denizden bu sistematik geri itmeleri bir daha yapmasın. İkinci hedefimiz, göçmenlerin onurunu zedeleyen, onların elbiselerini çıkarıp soğuktan donmalarına yol açan eylem ve davranışlarda bulunmasınlar. Bu gariban insanların botlarını patlatmasın. Yüzme bilmediği halde denize atmasın. Hedefimiz bu. Bu olayı dünyadaki vicdan sahibi insanlara iletmek gerekiyor."

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel