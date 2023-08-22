Kampüste yapım onarım işleri tüm hızıyla sürüyor

Yeni akademik döneme sayılı günler kala üniversite yerleşkesindeki yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Onarımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarları ve Fen Fakültesi bloklarında güçlendirme ve onarım işi, Oltu (Fakülte, MYO), İspir, Narman, Pasinler ve Tortum yerleşkelerinde doğalgaz dönüşümü yapım işi, merkezi yerleşkedeki birimlerde ıslak hacim ve diğer onarım işleri ile lojmanlar bölgesinde ısı kanalı yapım işi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalar sürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerine sorunsuz bir kampüs yaşamı sunma amacıyla yapım ve onarım işlerine başladıklarını belirten ve yeni akademik dönem öncesi yapılan hazırlıklarda sona gelindiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Erzurum'un kültürel, sosyal, teknolojik ve eğitim dönüşümü için tetikleyici bir merkez olarak itici bir güce sahip olduğuna vurgu yaparak, Atatürk Üniversitesi olarak bu kadim kentin büyümesine ve gelişmesine yönelik katkı sunuyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu kapsamda öz kaynaklarını koruyan ve daha da geliştiren bir yapıda olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, yıl içerisinde olduğu gibi yaz aylarında da derslere ara verilmesini fırsat bilerek yapılardaki eksiklikleri gidermek için yoğun bir gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Diş Hekimliği ve Fen Fakültesinde Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Diş Hekimliği Fakültesinde başlayan çalışmalar ile var olan ve aktif olarak kullanılmayan mahallerin değerlendirilerek fakülte ihtiyaçlarını karşılayacağını ve bu sayede bilimsel katkı sağlayacak modern bir laboratuvar olarak projelendirilerek kullanılır hale getirildiğini aktaran Rektör Çomaklı, üniversitenin en eski fakültelerinden olan Fen Fakültesinde ise binayı yıkıp yeniden yapmaya oranla daha az maliyetle bina temel kotundan itibaren belirlenen kolonlarda güçlendirme ve mevcut kolonlar arasında betonarme güçlendirme perde imalatları yapılarak söz konusu yapının güncel deprem yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenmiş bir sismik emniyet seviyesine taşınmasının planlandığını, ancak bu binada yapılan statik hesaplamalar sonucu kolon güçlendirmesine gerek duyulmadan yalnızca güçlendirme perde imalatı yapılarak projenin güçlendirme kısmının tamamlandığını, betonarme güçlendirme imalatları tamamlandıktan sonra ise mimari, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı imalatlarının bölüm kullanıcılarının ihtiyaçları da dikkate alınarak, ergonomik ve günümüz şartlarına uygun malzemeler kullanılarak binanın yenilendiğini söyledi.

Meslek Yüksekokulları Doğalgaza Geçiş Yaptı

İlçelerde hizmet vermekte olan 5 meslek yüksekokulu ile 2 adet fakültenin ısıtılmasının kömür ile sağlandığını, bu durumun ekonomik açıdan daha pahalı ve çevreye zararlı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "Bu nedenlerle Uygulamalı Bilimler ile Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültelerimizin, Oltu, İspir Hamza Polat, Narman, Pasinler ve Tortum Meslek Yüksekokullarımızın yerleşkelerinde bulunan idari binalar, derslikler, sosyal tesisler ve lojmanların ısıtılması ile var olan 100 adet lojmana ocak gazı çekilmesi ve doğalgazlı şofben koyularak sıcak su temini için yapım ve onarım işlerine başladık.

Bu doğalgaz dönüşümü sayesinde yıllık yakıt giderinin düşürülmesini, çevreye verilen zararın minimize edilmesini ve konforlu işletme sağlanmasını planlıyoruz. Bilindiği üzere doğalgaz kömüre göre %40-%50 aralığında daha ekonomik bir yakıt olduğundan 2 yıl içerisinde yapılan yatırımın kendini amorti etmesini öngörmekteyiz. Bunun yanı sıra sistem otomasyonla kontrol edildiğinden sürekli bir kazan çalışanı bulundurulması da gerekmeyecek olup, aynı zamanda çevreye yayılan kömür atığı ve kirli baca gazı olmayacağından, daha temiz bir çalışma ve yaşama alanı sağlayacaktır. Lojmanlara doğalgaz çekilmesi ve doğalgazlı şofben takılması sayesinde lojmanlarımız daha konforlu ve ekonomik olacağından ilçelerimizde lojman kullanım oranının artacağını da düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

Yeni Isı Galeri Kanalları Birçok Avantajı da Beraberinde Getiriyor

Sadece öğrencilerin değil akademik ve idari personel ile ailelerinin de yaşam alanlarını iyileştirecek çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, bu kapsamda lojmanların bulunduğu alanda ısı kanallarını yenilediklerini aktardı. Mevcut taş duvarlı ısı galerisi yerine yeni betonarme galeri yapılarak ısıtma tesisatı ve elektrik tesisatının yenilendiğini belirten Çomaklı: "Geniş bir kampüs alanına sahip olan üniversitemizde ısınma ihtiyacı Merkezi Isı Santralinden kanallar yardımı ile sağlanmaktadır. Son derece eski olan bu mevcut kanalların taş duvarla yapılmış olması nedeniyle yıkılmalar, ısı yalıtım eksikleri nedeniyle ısı kayıpları, su yalıtım eksikleri nedeniyle de kanalların su ve çamur ile dolması ile karşılaşılmakta, bunun yanı sıra kanalların dar olması sebebiyle de yürürken veya çalışırken de iş kazalarına sebep olma potansiyeli taşıyor. Ancak yeni yapılmış ve yapılmakta olan galeri kanalları, iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlamak adına çalışırken ve yürürken yeterli geniş alana sahip, kaçış odaları, havalandırma bacaları ve aydınlatma sistemi bulunmakta ve yine aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra kanallarda kullanılan boruların jeotermal olması sayesinde enerji kayıpları minimize edilmektedir. Yapılan bu imalatlar ile soğuk bir coğrafyada yer alan üniversitemizin enerji giderleri azaltılmasının yanı sıra çalışanlarımız için günümüz şartlarına uygun modern bir çalışma alanı oluşturulmakta" diye konuştu.

Rektör Çomaklı: "Mutlu Öğrenci, Kaliteli Eğitim İçin Şart"

Geniş bir alana sahip olan Atatürk Üniversitesinde hummalı çalışma yürüten iç ve dış tüm paydaş ekiplere teşekkür eden Rektör Çomaklı: "Eksikliği bulunan, onarıma gerek duyulan birimlerimizin tamamında yaz tatili boyunca çalışmalarımız aralıksız sürdü, sürüyor. Yeni akademik dönemin açılmasına az bir süre kala çalışmaları bitirme gayreti içerisinde olarak sıkı bir çalışma programıyla, devam eden çalışmaların sonuna geldik. İnşallah kısa bir sürede çalışmaları bitirip, yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Modern binaları, nitelikli eğitim-araştırma çalışmaları, son teknoloji ile donatılmış alt ve üst yapısı ile öğrencilerine geniş imkanlar sunan üniversitemizde yurt imkanlarımız başta olmak üzere sosyal ve sportif faaliyetler için daha da geniş olanaklar oluşturmak için projeler geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. "Mutlu öğrenci, kaliteli eğitim için şart" mottosu ile hareket ederek Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz hem bilimsel çalışmalar hem de fiziki şartlarımızdaki düzenlemeler neticesinde birçok alanda hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Atatürk Üniversitesi, kendisine destek olan kentle ve beraber çalıştığı paydaşlarıyla birlikte dünya üniversiteleri ile rekabet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM