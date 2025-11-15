Haberler

Kamil Yücel'in Renkli Vincileri, İnşaat Sektörüne Neşe Katıyor

Hatay'da vinç sektörüyle ilgilenen Kamil Yücel, kızının 'pembe vincimiz yok' sözlerinden ilham alarak farklı renklerde vinçler tasarlıyor. Rengarenk vinçler, inşaat alanlarında dikkat çekiyor ve insanların yüzlerini güldürüyor.

Hatay'da vinç sektöründe hizmet veren Kamil Yücel, kızının 'Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak tasarladıkları; pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle inşaat sektörüne renk katıyor.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Yücel, 13 yıldır vinç hizmeti vererek Hatay'ın ihya ve inşasına yardım ediyor. Yıllar önce Konya'da vinç işine başlayan ve depremin ardından Antakya ilçesinde hizmet vermeye devam eden Yücel; yeşil ve beyaz renkte vinç alarak bu sektöre girdi. Yücel, kızının 'Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizimde de pembe vincimiz olsun' sözleri üzerine vinçleri farklı renklere boyamaya başladı. Bu sözler üzerine Yücel, mevcut olan yeşil ve beyaz vincin yanı sıra; pembe, siyah, mor ve gri renklerde olan vinçlerle sektörde hizmet vermeye devam etti. İnşaat sektöründe araçların çoğunluğunun sarı ve beyaz renkte olmasıyla Yücel'in tasarladığı; gri, siyah, mor ve pembe vinçler inşaat sektörüne renk katıyor. 'Pembe veya mor vinç gelsin' diye müşteriler tarafından özel arandıklarını ve insanlar tarafından ilgi gördüklerini ifade eden Yücel, tasarladıkları renkli vinçlerle insanların tebessüm etmelerini istediklerini söyledi.

" Genellikle müşteriler aradıklarında; pembe vinç gelsin, mor vinç gelsin veya siyah vinç gelsin diyorlar"

Kızının 'Baba bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak rengarenk vinçlerle inşaat sektörüne renk kattıklarını ifade eden Kamil Yücel, "Bu sektörde 13 yıldır vinç hizmetine devam ediyoruz. Vinç, ağır nakliye ve kaldırma hizmetleri veriyoruz. Genellikle inşaat sektöründeki araçların hepsi siyah veya beyaz renkler oluyor. Biz bu sektöre 7 yıl önce girdiğimizde, Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaz vinçlerimizle başladık. Zaman geçtikçe; gri, siyah, pembe ve mor renklerinde vinç araçlarımız oldu. Bu renkli vinçlerimiz arasından en ilgi çeken ve güzel olan pembe vinç oldu. Pembe renkteki vincin, inşaat sektöründe çok sık rastlanmayacak bir araçtı. Bu renkli vinçlerin ilham kaynağını kızım Yağmur Ayşe'den aldım. Kızım bana 'Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak başladık. Biz alışagelmişin dışında pembe vinçle inşaatlara gittiğimizde şantiyede bulunan kadınlar, çok güzel tepkiler vererek vinçle fotoğraf çektiriyorlar. Hatay'da acıların yaşandığı deprem bölgesinde inşaatlara; pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle gittiğimizde ortama bir renk katıyoruz. Rengarenk vinçlerle güzel atmosfer ve motivasyon kaynağı oluşuyor. Bu süreçte Hatay'da bu renkli vinçlerimizle bir nebze de olsa vatandaşlarda tebessüm ve mutlu edebiliyorsak bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Genellikle müşteriler aradıklarında; pembe vinç gelsin, mor vinç gelsin veya siyah vinç gelsin diyorlar. Bu şekilde güzel ve hoş tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

