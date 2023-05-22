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Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB'de danışman olarak göreve başladı

Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB'de danışman olarak göreve başladı

Yerel Haberler

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü kadrosuna önemli bir isim dahil oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğü kadrosuna önemli bir isim dahil oldu. Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Kamil Akçadırcı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde danışman olarak görev yapacak olan Kamil Akçadırcı, Kayseri'de uzun yıllar sanayi ve ticaret hayatının kamu idaresinde görev yaptı. 22 Mayıs 2023 itibariyle göreve başlayan Akçadırcı, bundan sonraki çalışma hayatında kamuda kazandığı tecrübelerini Kayseri OSB'de sanayicilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak aktarmaya devam edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri OSB Yerel Haberler

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