Kalplerindeki sevgiyi ilmeklere aktarıp depremzede kardeşleri için örüyorlar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 3. sınıf öğrencileri kardeş okul olarak seçtikleri Kahramanmaraş Elbistan Balıkçıl İlkokulundaki arkadaşlarına elleri ile atkı örüyor. Minikler arkadaşlarının acılarını anlamak ve hafifletmek için dondurma çubuklarından yapılan kalıplarda kalplerindeki tüm sevgiyi ilmeklere aktarıp onlar için örgü örüyor.

Dinar Şehit Süleyman Şahin İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde duyanların içini ısıtan bir uygulama gerçekleştirdi. Minikler ÇEDES projesi çerçevesinde kardeş okul olarak belirlediği Kahramanmaraş Elbistan Balıkçıl İlkokulunda öğrenim gören arkadaşlarının yaşadığı büyük afet sonrası onlar için harekete geçti.

1995 Dinar depremini yaşayan ve bölgenin çocukları öğretmenleri Yüksel Adıyaman öncülüğünde sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da arkadaşlarının yanında olmak için kolları sıvadı.

Kalplerindeki tüm sevgiyi ilmeklere aktarıp onlar için atkılar örmeye başladıklarını ifade den Adıyaman, "Depremde büyük afetlerde yaşanan duyguları en iyi biz biliriz, bizde 95 dinar depremzedeleriyiz. Öğrencilerim ile birlikte ÇEDES projesi kapsamında kardeş okulumuz olarak belirlen Kahramanmaraş Elbistan Balıkçıl İlkokuluna yardım yapmayı düşündük. Elbette ki maddi yardım her zaman yapılıyor. Biz onların psikolojik yönden de zarar gördükleri düşündüğümüz için ufakta olsa sadece kendi el emeklerimizle ürettiğimiz ürünleri yaptık. Onlara gerçekten de büyük bir sevgi ve ilgiyle bu atkı ve bereleri hazırladılar ve en kısa sürede de onlara birer mektup eşliğinde gönderecekler" dedi.

Öte yandan, minikler ise kardeş okullarındaki arkadaşları için atkı ördükleri için çok mutlu olduklarını ve atkıların yanında aynı zamanda onlara oyuncuklarını ve kitaplarını da yolladıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR