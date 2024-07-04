Kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Senelik iznini geçirmek üzere geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya gerçekleştirilen askeri töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Keskinkaya senelik iznini geçirmek üzere baba ocağı Şuhut'a geldi. Burada ailesine ait evde fenalaşan Keskinkaya kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Keskinkaya için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Keskinkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu gerçekleştirilen töreninin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR