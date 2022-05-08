Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Cengiz Kaya, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde defnedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Cengiz Kaya, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde defnedildi.

Alanya'da görev yapan polis memuru Cengiz Kaya (49), gece saat 01.10'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün Kaya için memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Çaycuma Çevre Köyleri Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, eski CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve Kaya ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Kaya'nın naaşı, aile kabristanlığına defnedildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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