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Kalp kirizinden vefat eden polis memuru gözyaşları arasında toprağa verildi

Yerel Haberler

Kalp kirizinden vefat eden polis memuru gözyaşları arasında toprağa verildi

Denizli'de görevdeyken kalp krizi geçirerek vefat eden 53 yaşındaki polis memuru, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'de görevdeyken kalp krizi geçirerek vefat eden 53 yaşındaki polis memuru, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Korkmaz kalp krizi geçirerek vefat etti. Korkmaz'ın naaşı defin edilmek üzere memleketi olan Sandıklı ilçesine getirildi. Korkmaz için Sandıklı Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sandıklı İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan, emniyet teşkilatı mensupları ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Korkmaz'ın naaşı, Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Hisarcık Sandıklı Yerel Haberler

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