Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor - Haberler

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Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklardaki kaldırımlara bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklardaki kaldırımlara bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan bazı sokak kaldırımları, adeta atıklardan geçilmiyor. Mahalleliler tarafından bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları, kaldırımı kullanmak isteyen vatandaşları zora sokuyor. Bazı noktalarda adeta kaldırımı kesen atıklar, gündüz vakti görenleri hayrete düşürüyor. Sokaklarda çöp kutusu bulunmadığını belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülere karşı gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkililere sesleniyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Yerel Haberler

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