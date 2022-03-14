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Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Yerel
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Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralıSİVAS Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

SİVAS Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri caddesinde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki 58 NN 763 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp ardından takla atarak devrildi. Kazada otomobildeki yolcular A.Y. ve N.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polise ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Yerel

Otomobil, Renault, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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