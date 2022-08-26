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Kaldırım değil sanki otopark

Yerel Haberler

Kaldırım değil sanki otopark

Eskişehir'de ara sokakta kaldırıma park eden ve engelli rampası geçişini kapatan araçlar yayaların yolu kullanmasına neden oluyor.

Eskişehir'de ara sokakta kaldırıma park eden ve engelli rampası geçişini kapatan araçlar yayaların yolu kullanmasına neden oluyor.

Osmangazi Mahallesi Demiryolcu Sokak üzerinde kaldırıma park eden otomobiller, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşları yoldan yürümeye zorlayan kaldırımdaki araçlar, yaya güvenliğini tehlikeye sokuyor. Kaldırımdaki araçlar, engelli rampasını da kapatarak engelli vatandaşların geçişine engel oluyor. Araç sürücülerinin tüm uyarılara rağmen aynı duyarsızlığı sergilediğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Eskişehir Tragger Yerel Haberler

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