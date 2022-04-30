Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kalbine yenik düşen lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'te dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Doğukan Can Turhan, geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Turhan'ın yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşarken, merhumun cenazesi Dedeoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Doğukan Can Turhan ailesi ve yakınları ayakta durmakta zorluk çekerken, gözyaşları sel oldu.

Cenazeye katılan Bilecik Valisi Dr. Dr. Kemal Kızılkaya, merhume Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, Kalp Krizi, Doğukan, Bilecik, Yerel, Haberler

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