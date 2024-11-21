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Kalaycılığın Son Temsilcisi: 69 Yıldır Mesleğini Aşk ve Azimle Sürdürüyor

Kalaycılığın Son Temsilcisi: 69 Yıldır Mesleğini Aşk ve Azimle Sürdürüyor
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Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 7 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 69 yıldır severek sürdürüyor. Mesleğe olan ilginin azalmasından endişe eden Dokuz, artık mesleğini devam ettirecek çırak bulamadıklarını ifade etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 69 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 7 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 69 yıldır devam ettiriyor. İlçedeki son iki kalay ustasından biri olan Dokuz, dükkanında yıllardır sönmeyen ateş başında bakır ürünleri kalaylıyor. Yaşına aldırış etmeyen Dokuz, her gün dükkanını açarak müşterilerine hizmet veriyor. Mesleği sayesinde üç çocuğunu büyütüp düğünlerini yapan Dokuz, 7 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Artık mesleğe ilginin bittiğini söyleyen Dokuz, çırak yetiştirememeleri sebebiyle kalaycılık yapan ustanın kalmayacağını ifade etti.

"Bu meslek sayesinde 3 tane çocuğumu yetiştirdim"

Ağabeyi sayesinde mesleğe başladığını ifade eden Dokuz, "Küçükken hem çıraklık yaptım hem de okula gittim. 1968'e kadar ustam olan ağabeyimin yanında çalıştım.1968 yılında askere gittim, terhisimden sonra kalfalık dönemim başladı. 10 sene sonra da usta oldum. O günden bugüne kadar devam etmekteyim. Beni yetiştiren ağabeyime teşekkür ediyorum. Bu meslek sayesinde 3 tane çocuğumu yetiştirdim, evlendirdim. Çocuklarımdan birisi şimdi Almanya'da ikisi de hastanelerde çalışıyor" dedi.

"Mesleğimizin değeri kalmadı, sonu geldi"

Mesleğin eskiden çok rağbet gördüğünü, ancak şimdi herkesin çelik, porselen gibi ürünlere yöneldiğini belirten Dokuz, "Eskiden kalaycılık mesleği çok popülerdi, çok güzel para kazanıyorduk. Ben bazı zamanlar çok para götürürdüm eve. Maalesef şimdi mesleğimiz bitmiş durumda. İlçemizde iki tane kalaycı kaldık. Daha önce bu sokaklarda hep kalaycılar vardı. Şimdi mesleğimizin değeri kalmadı, sonu geldi. Bizden sonra yetişen kimse yok. Şimdi herkes alüminyum, çelenk, porselen gibi ürünler kullanıyor. Kalayın değeri bilinmiyor. Ama en sağlıklısı bakırdır. Artık insanlar hazıra koşuyor. Kalay yaptırmak istemiyor. Biz öldükten sonra meslek bitecek. Yetişen çırak yok. Artık gelen çocuklar paraya bakıyor" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Dokuz, farklı meslek yapsalar dahi bir sanat dalında ya da zanaatta kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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