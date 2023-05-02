Kalabalıkta çocuğunu kaybeden anneler gözyaşları içinde kaldı

Eskişehir çarşısında 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle oluşan yoğunlukta art arda kaybolan 2 çocuk, polislerin ve çevredekilerin yardımıyla bulundu.

Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi'nde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda meydana gelen yoğunlukta aynı dakikalarda 2 ailenin çocuğu kayboldu. Çocuğunu kaybeden anneler telaşla cadde üzerindeki polis ekiplerinden yardım istedi. Panikleyerek fenalaşan bir anneye ise 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. 3 yaşında olduğu öğrenilen 2 çocuk, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundu. Annesiyle bir araya getirilen çocukların korktuğu ve gözyaşları içinde kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR