Kalabalığın arasında seyreden scooter genç kadına böyle çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafiğe kapalı caddede elektrikli scooterin çarptığı yaya, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da trafiğe kapalı yollarda kullanılan elektrikli scooterler, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturuyor. Buna bazı scooter kullanıcılarının duyarsızlığı ile denetim eksikliği de eklenince tehlikenin boyutu daha büyüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan scooter kazası, trafiğe kapalı alanda scooter kullanılmasındaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Caddede kalabalığın arasında seyreden scooter, bir işletmeden çıkan genç kadına çarptı. Çarpma sonucu yere düşen yaralı için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken cadde esnafı trafiğe kapalı alanda scooter kontrolsüz şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.