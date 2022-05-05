ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kakava şenlikleri davul ve zurnayla saatler öncesinden başladı

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenlikleri davul ve zurna davetiyle saatler öncesinden başladı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden on binlerce ziyaretçi sabah saatlerinde Edirne'ye geldi. Çeribaşı Fikri Ocak, gelen ziyaretçileri karşılayarak kutlamalara davet etti. Çeribaşının renkli kıyafetleri ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler davul zurna eşliğinde çeribaşı Fikri Ocak ile birlikte Trakya havaları oynadı.

Bugün saat 17.00'de yakılacak olan Kakava ateşiyle başlayacak şenlik yarın sabah saatlerine kadar gece boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.