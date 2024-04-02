Kakao Fiyatları Yüzde 200 Arttı

Hızlı fiyat artışıyla gündemde olan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlandı.

Kakao rekoltesinin yüzde 50'den fazla düşüş göstermesiyle fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine geldi. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı bulduğu kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı.

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını belirterek, "Rekoltenin yüzde 50'den fazla düşüş göstermesiyle ürünün tedarik sürecinde sıkıntılar oluştu. Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep alan kakaonun da fiyatı böylelikle arttı. Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla artış gösterdi. Eğer tedarik süreci düzelmezse, önümüzdeki dönemde de fiyatlar artmaya devam eder. Şu anda kilogram fiyatı 600 lira olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alıyor. Fazla fazla alma devri bitti diyebiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR