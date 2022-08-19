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Kahvehanelerdeki 'gazete yasağı' normalleşme süreciyle sona erdi

Kahvehanelerdeki 'gazete yasağı' normalleşme süreciyle sona erdi Kütahya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Dündar: "Koronavirüs salgını sebebiyle kahvehanelerde gazetelerin bulundurulmasının yasağı artık yürürlükte değil" Kütahya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Dündar,...

Kahvehanelerdeki 'gazete yasağı' normalleşme süreciyle sona erdi

Kütahya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Dündar:

"Koronavirüs salgını sebebiyle kahvehanelerde gazetelerin bulundurulmasının yasağı artık yürürlükte değil"

KÜTAHYA - Kütahya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Dündar, koronavirüs salgını sebebiyle 2,5 yıl önce kahvehanelerde gazetelerin bulundurulmasının yasaklandığını, ancak bu kısıtlamanın artık yürürlükte olmadığını bildirdi.

Dündar, yaptığı açıklamada, bazı esnafların hala gazete kısıtlamasını devam ettirdiği yönünde ihbarlar aldığını ifade etti. İbrahim Dündar, "Yaklaşık 2,5 yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle kahvehanelerde gazete bulundurulması kısıtlanmıştı. Bu kısıtlama normale dönüşle birlikte kalktı. Ama bazı kahvehanelerimizin bu kısıtlamayı devam ettirdiği yönünde odamıza bilgiler geliyor. Bu nedenle tüm üyelerimize kısıtlamanın sona erdiğini duyurmak istiyorum. Kahvehanelerimiz dilediği kadar gazete, dergi ve kitap bulundurabilirler. Hatta biz oda olarak kahvehanelerde gazete bulundurulması yönünde esnaflarımızı teşvik bile ediyoruz" dedi.

Dündar, Kahveciler Esnaf Odası'nın Kütahya merkezde 430 üyesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

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