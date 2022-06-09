Kahta OSB'de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahta OSB'de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kahta OSB'de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etap arsa tahsis başvurularının başladığı duyuruldu.

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 2. Etap arsa tahsis başvurularının başladığı duyuruldu.

Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2. etap arsa tahsis başvurularının 15 Haziran 2022 tarihinde son bulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kahta Organize Sanayi Bölgemizin I. etap sınırları dahilinde bulunan tüm sanayi parselleri tahsis edilmiş olup, yeni yatırım yapmak için talepte bulunan katılımcılara tahsis edilebilecek boş sanayi parseli bulunmamaktaydı. II. etap sınırlarımızın faaliyete girmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup farklı büyüklüklerde 48 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuştur.

Boş sanayi parselleri için arsa talep başvurularının, 15.06.2022 tarihi saat 23: 59'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün kurmuş olduğu ve takip ettiği Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) sistemi üzerinden, E-Tahsis Başvurusu olarak alınmasına başlanmıştır. Belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular, değerlendirilmeden red edilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirme neticesinde, karar alınarak kabul veya red gerekçesiyle birlikte yatırımcılara bilgi verilecektir" denildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman OSB Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title