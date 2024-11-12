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Kahta Kaymakamı Soysal, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Kahta Kaymakamı Soysal, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, ilçedeki basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, ilçenin sorunları, gelişimi ve yürütülen projeler hakkında bilgiler vererek, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, ilçedeki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantının ilçenin sorunları ve gelişimi açısından önemine de değinen Kaymakam Soysal, göreve başladığı ilk günden itibaren hem kurum amirleriyle hem de vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Kaymakam Soysal, "6 Şubat depremi sonrası ilçemizde ciddi bir insan yoğunluğu oluştu. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve asayişi sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Göreve başladığın ilk günden itibaren kurum amirleriyle sürekli iletişim halindeyim. Kurumlarımızın daha verimli çalışabilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Kurum ziyaretlerinde vatandaşlarla da bire bir görüşüp sıkıntılarını ve taleplerini dinliyorum.

İlçemizde TOKİ tarafından yaklaşık 1700 konut yapılıyor. Musa Peygamber Mevkii'ndeki konutlar tamamlanmış olup, buradaki hak sahibi vatandaşlarımız konutlarına yerleşmiş durumdalar. Yerleşme sonrası konutlarla ilgili sıkıntılar çıkabilmekte ve bizler de çözüm noktasında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu doğrultuda OSB'nin girişine bir kapı yapılması taleplerini değerlendirip kısa süre içerisinde de yapımına başlayacağız. Kahta'da düğünlerde silah sıkılması konusunda ciddi önlemler aldık. Aldığımız önlemler neticesinde bu sorunun azaldığını gördük ve hedefimiz bu sorunun tamamen ortadan kalkması olacak. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele için 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini hayata geçiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın ve özellikle annelerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Toplumumuzun geleceği olan gençlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çünkü yarın onlar bizleri temsil edecek ve onlar bu görevleri üstlenecek. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında sık sık yaşanan trafik kazalarını azaltmak adına sanayi kavşağında kameralarının kurulması için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması ve caydırılık açısından önem taşıyan kamera sistemi ile kaza sayısının azalması ve hatta hiç yaşanmaması temennimizdir. İlçemizin artan nüfusu karşısında yetersiz kalan kütüphanemiz için ilçeye yeni bir kütüphane binası kazandırmak amacıyla daha önce bakanlığa sunulmuş bir proje var. İnşallah en kısa sürede bu projemizin de hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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