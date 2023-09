Kahta'daki 100 yetim aileye kırtasiye yardımı

Kahta İlçe Müftülüğü tarafından '100 yetim ve öksüz aileye kırtasiye yardımı' projesi çerçevesinde öğrencilere kırtasiye yardımı kampanyası başlatıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, "Kahta İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahta Şubesi olarak 100 yetim veya öksüz ailemize 100 bin TL'lik kırtasiye yardımı yapmayı planlıyoruz. Bugünden itibaren müracaatlar başlamış olup, hafta sonuna kadar isimlerin belirlenmesiyle 11 Eylül 2023 tarihi itibarı ile anlaşma sağladığımız bir kırtasiyeden belirlenen aileler kişi başı bin TL olmak üzere alış verişlerini yapabilirler. Hedefimiz 100 aile olup, bunu aştığımız zaman yine elimizden geldiği kadarıyla yardımda bulunmaya gayret göstereceğiz. Müracaat şartı ise Kahta merkez veya köylerinde ikamet etmiş olmak, anne veya babasını kaybetmiş olmak ve ayrıca şehit ve gazi ailelerimizin müracaatlarını da kabul edeceğiz. Yardım konusunda halkımızın desteğini her zaman aldık. Alacağımızdan da hiç şüphemiz olmadı. Bu yüzden halkımıza her konuda minnettarız. Bugüne kadar kuran kurslarımıza, camilerimizin inşaatlarına yapılan yardım desteklerini her zaman halkımızdan gördük ve bundan sonra da görmeye devam ederiz inşallah. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN