Kahta'da Polis Ekiplerinden Farkındalık Faaliyeti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri bilgilendirme amaçlı kapsamlı faaliyet gerçekleştirdi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, vatandaşları bilgilendirmek ve toplumla etkileşimi güçlendirmek amacıyla kapsamla bir faaliyet gerçekleştirdi. İlçede Kahta Devlet Hastanesi, park ve bahçeler, esnaf ve işyerleri ziyaret edilerek birçok konuda farkındalık oluşturuldu.

Faaliyet kapsamında, sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlarla ilgili bilgiler paylaşıldı ve bu suçlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca emniyet kemerinin hayati önemi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru şekilde kullanılması gibi konularda broşür ve afişler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Parklarda oynayan çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, çocuklarla zaman geçirerek onlarla birlikte güler yüzlü anlara imza attı. - ADIYAMAN