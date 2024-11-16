Üye Girişi
Haberler

Kahta'da Polis Ekiplerinden Farkındalık Faaliyeti

Kahta'da Polis Ekiplerinden Farkındalık Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen kapsamlı etkinlikte, sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca emniyet kemeri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı hakkında farkındalık oluşturuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri bilgilendirme amaçlı kapsamlı faaliyet gerçekleştirdi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, vatandaşları bilgilendirmek ve toplumla etkileşimi güçlendirmek amacıyla kapsamla bir faaliyet gerçekleştirdi. İlçede Kahta Devlet Hastanesi, park ve bahçeler, esnaf ve işyerleri ziyaret edilerek birçok konuda farkındalık oluşturuldu.

Faaliyet kapsamında, sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlarla ilgili bilgiler paylaşıldı ve bu suçlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca emniyet kemerinin hayati önemi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru şekilde kullanılması gibi konularda broşür ve afişler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Parklarda oynayan çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, çocuklarla zaman geçirerek onlarla birlikte güler yüzlü anlara imza attı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.