Kahta'da Lise Öğrencilerine Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince lise öğrencilerine bilgilendirme semineri verildi.

Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-10-11. sınıf öğrencilerine yönelik okulların konferans salonunda polislik mesleğinin tanıtımı, trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, güvenli eğitim, gıda güvenliği, akran zorbalığı, 112 acil çağrı merkezi ve kullanım şekli, kötü alışkanlıklar ve bağımlılık, arkadaşlık seçimi, zaman yönetimi, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık, sanal suçlar, yapay zeka kullanım yöntemleri ve çevre temizliği konularında bilgilendirme yapıldı. Verilen eğitimler sonrasında öğrencilerin merak ettiği konularda polisler tarafından tek tek cevaplandırıldı. Bu tür bilgilendirilmelerin önemli olduğunu belirlen polisler, seminerlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN